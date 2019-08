Ich habe zuletzt mehrere kritische Artikel über die Aktie von Beyond Meat (WKN: A2N7XQ) geschrieben, unter anderem diesen hier. Dabei ging es mir, auch wenn einige Leserinnen und Leser es wohl so aufgefasst haben, niemals die Kunden des Unternehmens respektive das Unternehmen selbst angreifen. Generell halte ich Beyond Meat nämlich - das haben die bisher vorgelegten Zahlen untermauert - für eine gute, sehr interessante Firma.

Allerdings handelt es sich letzten Endes eben auch noch immer um ein Startup. Schließlich wurde Beyond Meat erst vor zehn Jahren, im Jahr 2009, in Kalifornien gegründet und wird im laufenden Jahr gerade einmal einen Jahresumsatz von - gemäß der zuletzt erneut angehobenen eigenen Prognose des Managements - ca. 240 Mio. US-Dollar sowie ein nahezu ausgeglichenes Ergebnis erzielen. Und dafür ist der Börsenwert von mehr als 10 Mrd. US-Dollar einfach zu hoch.

Gratis: Aktien-Tipp mit +500% Kurspotenzial Verpasse nie wieder +1.190%, +253% oder +128% Gewinn:Abonniere jetzt kostenlos den SD Insider! Du kannst Dich jederzeit aus dem Newsletter austragen - Deine Daten werden nicht weitergegeben.Weitere Hinweise zum Datenschutz.

Zumal man, selbst als begeisterter Kunde der Gesellschaft, konstatieren ...

Den vollständigen Artikel lesen ...