Secunet ist für Deutschland ein sehr wichtiges Unternehmen, da es größtenteils für die IT Sicherheit der Bundeswehr und des Bundestages verantwortlich ist. So gelten die SINA Hardwarelösungen bisher als unhackbar und auch das System der Gesundheitsdaten arbeitet mit dem Secunet Konnektor Produkt zusammen. Auch automatische Zulasskontrollen an Flughäfen kommen von Secunet. Derzeit werden aber 90% der Umsätze in Deutschland und mit der öffentlichen Hand erzielt, weswegen die ehemalige TÜV Tochter sich weiter internationalisieren muss. Der Markt und die Produktqualität ist aber im derzeitigen Marktumfeld durchaus interessant.

