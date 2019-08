Ein frühzeitiges Erkennen von Pflanzenkrankheiten ist für Landwirte zuweilen existenziell. Im Bedarfsfall schnell reagieren zu können, kann ihnen in vielen Fällen ihre Erträge sichern - und damit im Zweifel auch den Betrieb. Bei BASF weiß man das. Und deshalb hat der Konzern sich im Segment Agricultural Solutions jetzt mit einem Partner zusammengetan. Nach eigenem Bekunden geht es um "Präzisionsdiagnostik" auf die Schnelle. In weniger als 20 Minuten Ontera Inc. und BASF geben in einer Mitteilung ... (Achim Graf)

