Nach den deutlichen Kursverlusten in der vergangenen Woche kann sich die ThyssenKrupp-Aktie am Montag zumindest etwas erholen. Konzernchef Guido Kerkhoff hat noch einmal Stellung zur Abspaltung der Aufzugsparte genommen und potenzielle Bieter unter Druck gesetzt. Jetzt könnte alles ganz schnell gehen."Wenn der Börsengang stattfindet, ist der Zug für strategische Investoren und Private-Equity-Investoren zunächst abgefahren", sagte Kerkhoff dem Spiegel. Die Interessenten an der lukrativen Aufzugsparte ...

