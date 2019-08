Das war so nicht geplant Am Dienstag um 9.19 Uhr haben wir Ihnen die CP0RX8 empfohlen beim Kurs von 56 Cent - hier zu lesen. Einen Tag später jetzt ist der Take Profit erreicht - 80 Cent. Sogar 92 Cent sind es - 60% Gewinn in 24 Stunden. Mund abputzen, weiter machen - das ging schnell und da hatten ...

