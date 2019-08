Neue Daten-Anwendung ermöglicht Nutzern von Odaseva, sämtliche personenbezogenen Daten in Salesforce Sandbox-Umgebungen mit einem Klick zu anonymisieren

Odaseva, die einheitliche Cloud-Plattform für Datenschutz, Compliance und Betriebsabläufe für Unternehmen, die Salesforce als geschäftskritische Anwendung nutzen, kündigte heute die Verfügbarkeit seiner Anwendung Full Sandbox Anonymization (FSA) für Kunden von Salesforce an. Die Anwendung nutzt die Odaseva-Plattform, um sämtliche personenbezogenen Informationen zu anonymisieren, die ein Unternehmen womöglich in einer Salesforce Full Sandbox ablegt. Hierbei handelt es sich um die isolierte Kopie der Salesforce-Umgebung eines Unternehmens, die für Schulungen, Entwicklung und Prüfungen genutzt werden kann.

Die FSA-Anwendung ist die erste ihrer Art. Odaseva hat dieses Tool entwickelt, um Unternehmen mit einem einfachen Mausklick über den gesamten Innovationsprozess, einschließlich Testumgebungen, hinweg bei der Einhaltung strenger Datenschutzgesetze zu helfen, wie z. B. die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und der California Consumer Privacy Act (CCPA), die drastischere Maßnahmen zum Schutz von Verbraucherinformationen fordern. Die FSA-Anwendung ist vorkonfiguriert, um neben anderen privaten Verbraucherdaten, die Vornamen, Nachnamen, E-Mail-Adressen, Geburtsdaten, Privatanschrift usw. enthalten, sämtliche personenbezogene Daten in Salesforce zu anonymisieren, inklusive Kundenkontakte, Kontakte, Nutzer, Aktivitäten, Chatter und Dateien. Nutzer von Odaseva können die Anwendung innerhalb weniger Minuten installieren und sie entsprechend der Anonymisierungsanforderungen und Regulierungen ihres Unternehmens einstellen, was Entwicklungs- und Wartungskosten senkt.

"Sämtliche Unternehmen, die private Kundendaten in Salesforce Production schützen, aber ihre Salesforce Sandbox-Daten nicht anonymisieren, schließen zwar die Tür ab, aber lassen die Fenster weit geöffnet", so Sovan Bin, CEO und Gründer von Odaseva. "Selbst wenn die Daten sich noch nicht in der Produktion befinden und womöglich noch in der Testumgebung sind, können unbefugte Technik- oder Mitarbeiterteams auf diese zugreifen. Bislang bedeutete die Anonymisierung umfassender personenbezogener Sandbox-Daten einen langen und kostspieligen Entwicklungs- und Wartungsprozess. Doch mit Odasevas neuer Anwendung können Nutzer ihre Salesforce Sandbox-Daten mit einem Klick anonymisieren. Unternehmen können so Zeit und Geld sparen und sich auf Geschäftsinnovation, Schulungen und Tests konzentrieren, anstatt sich zu sorgen, dass private Kundendaten in die falschen Hände geraten."

Die FSA-Anwendung ist eine Daten-Compliance-Lösung von Odaseva und wird als eigenständiges Produkt angeboten.

Über Odaseva

Odaseva bietet Unternehmen, die Salesforce als geschäftskritische Anwendung nutzen, Data Governance der Unternehmensklasse, einschließlich Datenschutz (Backup und Wiederherstellung, Archivierung, Governor Limits-Überwachung), Daten-Compliance für Rechtsvorschriften, wie z. B. die DSGVO, und Datenverkehr (Salesforce DX-Datenerweiterungen). Odaseva wurde von Salesforce-Experten für Salesforce konzipiert und wird von Salesforce Ventures unterstützt. Über zehn Millionen Salesforce Enterprise-Nutzer von branchenführenden Unternehmen, wie z. B. Schneider Electric, Heineken und Robert Half, vertrauen auf die Data-Governance-Plattform von Odaseva.

