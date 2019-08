Freiburg (ots) - "Leichtsinn, falsches Handhaben, Verwechslung mit richtigen Schusswaffen - schnell ist der Bewaffnete im Fall des Falles in größerer Gefahr, als er es ohne seine Waffe wäre. Wenn es Vernunft nicht ist, was ist es dann - Angst? Das liegt nahe. Doch war Angst noch nie ein guter Ratgeber. Sie sieht Gefahren, wo keine sind, und kann blind machen für Risiken, wo es sie tatsächlich gibt. Das unterscheidet Angst von Wachsamkeit. Vernünftig wäre außerdem ein wacher Blick auf die Statistik. Danach ist die Wahrscheinlichkeit, Opfer einer Gewalttat zu werden, in dieser Republik Jahr für Jahr gesunken. Allerdings ist es längst Mode, von "gefühlten" Wahrheiten zu reden. Im Wetterbericht mit seinen gefühlten Temperaturen hat dieser Unsinn angefangen, bei gefühlter Unsicherheit setzt er sich fort. Dagegen sind Zahlen machtlos." http://mehr.bz/dyfax



