Das Depot Konservativ korrigierte mit Schlusstand 04.08. gegenüber der Vorwoche zwar um - 5,5 %, schnitt damit jedoch noch deutlich besser ab, als der MSCI World-Index, der um - 7,5 % einbrach (Angaben jeweils auf Franken-Basis).Die Outperformance des Depots seit Auflage am 26.02.2019 gegenüber dem MSCI World-Index beläuft sich damit aktuell auf + 4,0 %.Auslöser der scharfen Trendwende an den Aktienmärkten waren weitere Ankündigungen der US-Regierung, ab 01.09. nun auch noch verbleibende chinesische Importwaren in einem Wert von rd. 300 Mrd. USD mit Strafzöllen von 10 % belegen zu wollen.>Hiermit ist eine neue Eskalationsstufe des Handelskriegs zwischen USA und China eingetreten, der China nun heute auch mit der ersten dirigistischen Yuan-Abwertung seit einem Jahrzehnt begegnete. Sollte der Handelskrieg nun in einen Zinssenkungs- und Währungsabwertungs-Wettlauf zwischen der USA und China einschwenken, wäre der größte relative Leidtragende hiervon zweifelsohne Europa. Hier stehen vergleichbare aktive Notenbankmaßnahmen aufgrund der latenten Schwäche der europäischen Währungen (mit Ausnahme des Franken) sowie gleichzeitigem Niedrig(st)-Zinsumfeld kaum in entsprechendem Maße zur Debatte.

