Das Musterdepot Konservativ legte im Wochenverlauf um + 2,3 % zu. Der MSCI World - Index stieg im gleichen Zeitraum noch etwas stärker um + 2,7 % (beide Angaben jeweils auf Franken-Basis).Die Outperformance des Depots seit Auflegung 26.02.2019 beläuft sich damit gegenüber dem MSCI World-Index aktuell auf + 5,1 %.Dass das Depot in der letzten Woche gegenüber dem MSCI World-Index leicht unterlegen war, resultierte ausschließlich aus unserer nach wie vor von abwartender Zurückhaltung geprägten Liquiditätshaltung von rd. 23 %. Bereinigt um diese Liquiditätshaltung stieg das reine Aktiendepot im Wochenvergleich stärker als der MSCI World-Index, nämlich um 3,0 %.Nicht nur die anhaltende Volatilität der Aktienmärkte, die weiter vor allem von den Tagesnachrichten um den US-chinesischen Handelskrieg beeinflusst werden, veranlasst uns nach wie vor zu erhöhter anlagestrategischer Vorsicht. Es ist auch generelles Gebot des Anlageauftrags, speziell im Depot KONSERVATIV in schwierigen Aktienphasen eine stabile Vermögensmehrung in den Vordergrund der Anlageentscheidungen zu stellen. Dies äußert sich in Schweizer Franken aktuell in einer Depotperformance von immerhin + 1,8 %, während sich der MSCI World-Index seit Depotauflage, ebenfalls auf Franken-Basis, mit 3,3 % im Minus befindet!

