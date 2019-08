Volkswagens Tochtergesellschaft Electrify America will mit Partnern in den USA eine robotergestützte Schnellladeeinrichtung für selbstfahrende Elektrofahrzeuge entwickeln.Autonome Ladestation für 2020 geplantVolkswagens US-Tochter Electrify America arbeitet mit der Firma Stable Auto in den USA an einer Laderoboter-Lösung für autonome Elektroautos. Die beiden Unternehmen haben geplant, in San Francisco eine Pilotlösung bereitzustellen, mit der selbstfahrende Elektrofahrzeuge ohne ...

Den vollständigen Artikel lesen ...