'Badisches Tagblatt' (Baden-Baden) zu Fleisch:

Unsere Lebensmittel sind zu billig. Hier einen Bewusstseinswandel herbeizuführen, ist schwierig, wenn wir uns durch Billigpreise zum Kauf verleiten lassen. Der selbstherrliche und ungerechtfertigte Umgang des Menschen mit Tieren ist ein eigenes Thema, das eine Steuerdiskussion nicht abdeckt. Als Faustregel aber gilt: Wenn das Fleisch billig ist, hat das Tier kein würdiges Leben gehabt. Weil das Fleisch in Tötungsfabriken, in die wir nicht hineinschauen wollen, produziert wird. In Massen, im Überfluss. Wer billiges Fleisch will, sollte diesen Zusammenhang kennen. Vor allem, bevor er das billige Lebensmittel unachtsam wegwirft. Es geht nicht um schlechtes Gewissen, aber um das Wissen, dass dafür Tiere sterben müssen. Dieses Bewusstsein sollte den Kauf und Verzehr von Fleisch leiten. Immer, nicht nur im Sommer./yyzz/DP/stk

AXC0014 2019-08-08/05:35