'Volksstimme' zu mehr Steuern für Fleisch

Ja, Fleisch ist zu billig. Ja, wir sind alle für mehr Tierwohl. Also erhöhen wir die Mehrwertsteuer und mit dem Geld bauen wir neue, bessere Ställe. Das wird nicht funktionieren. Abgesehen davon, dass zweckgebundene Steuern am Ende mit großer Wahrscheinlichkeit im großen Topf verschwinden, würde die effektive Steuerung zum Wohle des Tieres den Staat vollends überfordern. Nicht einmal die Förderung des Kindeswohls gelingt richtig: Das "Bildungs- und Teilhabepaket" kommt nur bei gut zehn Prozent der Berechtigten an. Möglicherweise tritt das Gegenteil ein: Wenn neben Discounter und Wurstfabrikant auch noch der Staat den Kostendruck auf den Schweinemäster erhöht, bleibt ihm noch weniger Geld, das er in Tierwohl investieren könnte. Schon heute sind die Preise für ihn kaum auskömmlich. Statt hier zu kurz zu denken, sollten sich Politiker auf den Weg nach Brüssel machen. Von dort aus könnte Tierwohl über strenge Vorschriften für alle eingepreist werden./yyzz/DP/zb

