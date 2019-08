'Passauer Neue Presse' zu Nord Stream 2

In den USA hält man die Deutschen offenbar für so dumm, sich freiwillig einer Energieabhängigkeit von den Russen zu unterwerfen. Warum sonst verfolgen amerikanische Politiker mit solcher Inbrunst das deutsche Festhalten am Pipeline-Projekt Nord Stream 2? Berlin steht bei den großen weltpolitischen Differenzen zwischen Moskau und dem Westen eindeutig auf der Seite von Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und Völkerrecht. Wenn Deutschland jedoch als souveräner Staat seine Energiepolitik an eigenen und nicht an US-Interessen ausrichtet, dann ist das nur legitim. Wer durch Sanktionen den Kauf amerikanischen statt russischen Gases erzwingen will, der übt eben jenen Würgegriff aus, den er anderen vorwirft./yyzz/DP/zb

