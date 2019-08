Die Stabilisierung am deutschen Aktienmarkt dürfte sich am Donnerstag fortsetzen. Nach dem Ausverkauf an den Börsen vom Monatsanfang stehen die Signale wie schon am Vortag auf Erholung. Grund für die erwarteten Kursgewinne sind überraschend gute Zahlen vom Außenhandel Chinas. Der Broker IG taxierte den Dax rund zwei Stunden vor dem Handelsbeginn 0,7 Prozent höher auf 11 734 Punkten.

Chinas Außenhandel hat sich im Juli trotz der Eskalation des Handelskriegs mit den Vereinigten Staaten überraschend stark erholt. Die Exporte legten sogar unerwartet zu und der Rückgang bei den Importen fiel nicht so stark aus wie befürchtet.

Daraufhin schalteten die Börsenampeln in Fernost auf grün. In Shanghai, Tokio und Seoul legten die Aktienkurse zu. Ermutigende Signale gibt es auch von der Wall Street: Am Vortag hatte der Dow Jones Industrial Verluste aus dem frühen Handel fast komplett wieder aufgeholt./bek/jha

