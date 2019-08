Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Eon von "Neutral" auf "Sell" abgestuft und das Kursziel von 9,80 auf 8,95 Euro gesenkt. Beim Energiekonzern bestehe das Risiko einer Negativspirale aus Schuldensenkungs-Maßnahmen und zurückgehenden Konsensschätzungen, schrieb Analyst Alberto Gandolfi in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er reduzierte seine Gewinnprognosen (EPS) für die Jahre 2019 bis 2021./edh/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2019 / 22:01 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

