Die Ergebnisse und der Ausblick klingen mau. Beide deutsche Banken sehen deshalb im Verhältnis zu den gleichgroßen Banken in Europa sehr schlecht aus. Alle fragen sich warum. Die Kostenstruktur zum einen mag von Bedeutung sein. Doch die Möglichkeiten, die in den Bilanzsummen jeweils enthalten sind, lassen sich deutlich besser nutzen als beide bisher vorgetragen haben. Es fehlt der Mann oder die Frau mit einer wirklichen Idee, wie man aus einer Hausbank ein dynamisches Institut entwickelt. Was tun? Der absolute historische Tiefstpunkt wurde gestern bei 5,30 Euro erreicht. Das ergibt einen Marktwert von 6,69 Mrd. Euro. Wir wagen das Speil und investieren. Die Melodie lautet: Einer wird kommen...



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



Sie wollen kostenlos und unverbindlich News von Redakteuren der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH? Tragen Sie sich unter www.ichkaufeaktien.de in den Info-Brief ein.