FRANKFURT (Dow Jones)--Die Deutsche Telekom hat im zweiten Quartal 2019 einen Gewinnsprung erzielt und ihre Jahresprognose bestätigt. Die Gewinnkennziffern fielen operativ noch etwas besser aus als erwartet, blieben unter dem Strich und beim freien Cash-Flow aber etwas unter den Erwartungen.

Im Quartal legte der Umsatz um 7,1 Prozent auf 19,664 Milliarden Euro zu. Analysten hatten im Mittel Erlöse von 19,639 Milliarden Euro veranschlagt. Die Telekom wuchs dabei organisch um 3,2 Prozent, nachdem es im Vorquartal 3,5 Prozent waren. Günstige Wechselkurseffekte vor allem wegen des starken US-Dollar trugen zu drei Vierteln zum restlichen Umsatzplus bei, hinzu kamen Zukäufe in Österreich und den Niederlanden. Alle vier Geschäftsbereiche wuchsen beim bereinigten EBITDA AL, das gilt auch für die Umsätze mit Ausnahme vom Systemgeschäft.

Das um Sondereffekte bereinigte Konzern-EBITDA after Leases (AL), mit dem die Telekom ab diesem Jahr wegen einer neuen Bilanzierungsrichtlinie ihre operative Ertragskraft misst, stieg um 7,1 Prozent auf 6,283 Milliarden Euro. Hier hatten Analysten der Telekom im Mittel mit 6,247 Milliarden Euro etwas weniger zugetraut. Organisch lag das Wachstum hier bei 3,5 Prozent nach 3,9 Prozent im Vorquartal.

Unter dem Strich verdiente die Telekom von April bis Juni bereinigt 1,329 Milliarden Euro nach 1,238 Milliarden Euro im Vorjahr. Hier hatten Analysten 1,309 Milliarden Euro erwartet.

Unbereinigt machte das Nettoergebnis einen Sprung um 90,7 Prozent auf 944 Millionen Euro, verglichen mit einer Analystenprognose von 1,035 Milliarden Euro. Die Telekom war im Vorjahreszeitraum durch negative Sondereffekte von 0,7 Milliarden Euro belastet worden, so dass die Vergleichsbasis aus dem Vorjahr recht niedrig lag.

Der freie Cashflow AL, eine von Analysten stark beachtete Zahl zur Messung der Finanzkraft, lag zum Ende des zweiten Quartals mit rund 1,546 Milliarden Euro um 5,4 Prozent über dem Vorjahreswert. Hier hatte die Konsensschätzung auf 1,654 Milliarden Euro gelautet.

An der Ergebnisprognose für 2019 hält der Konzern fest. Die Telekom hat ein bereinigtes EBITDA AL von 23,9 Milliarden Euro (Vorjahr pro forma 23,059) Milliarden Euro in Aussicht gestellt und einen höheren Umsatz. Der freie Cashflow AL soll unverändert 6,7 (Vj pro forma 6,0) Milliarden Euro erreichen. Das Unternehmen will damit sein Wachstumstempo halten.

