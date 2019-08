lm group bestätigt starken Wachstumskurs - deutlich höhere Profitabilität im 1. Halbjahr 2019 - Prognose für 2019 angehoben

Amsterdam / Chiasso, 8. August 2019- lm group, ein führender europäischer Online-Anbieter für Reisen und Freizeit, gab heute die Resultate für das 1. Halbjahr 2019 bekannt. Die bereits in den Quartalszahlen angedeutete Beschleunigung setzt sich fort:

Umsatz im Kerngeschäft von € 165,6 Mio., 19,3% mehr als im 1. Halbjahr 2018 (€ 138,8 Mio.)

EBITDA im Kerngeschäft von € 35,1 Mio., ein Plus von 108,9% gegenüber dem 1. Halbjahr 2018 (€ 16,8 Mio.)

Bereinigtes EBITDA von € 31,9 Mio., 209,7% mehr als im 1. Halbjahr 2018 (€ 10,3 Mio.)

Nettoerträge von € 12,2 Mio. gegenüber € 0,2 Mio. im 1. Halbjahr 2018

Die liquiden Mittel beliefen sich zum Halbjahresabschluss auf € 118,3 Mio. (Ende 2018: € 72,9 Mio., +62,3%).

Das Kreuzfahrtgeschäft, welches unter der Marke Crocierissime geführt wird, wurde in der Berichtsperiode aus dem Kerngeschäft ausgegliedert und in das Geschäftsfeld lm venture verschoben, entsprechend angepasst sind die Zahlen für das 1. HJ 2019 sowie der Vorjahresperiode. Crocierissime wächst aus eigener Kraft und erwirtschaftet Gewinne. Mit dieser getrennten Führung kann das Kreuzfahrtgeschäft zielgerichteter und effektiver gesteuert werden. Die positive Entwicklung (€ 3,3 Mio. Umsatz und € 0,5 Mio. EBITDA) von Crocierissime spiegelt sich somit nicht im guten Datensatz der Gruppe wider.

lm group hat das Geschäft in den letzten sechs Monaten erfolgreich ausgebaut und die Profitabilität markant gesteigert. Das Bruttoreisevolumen erreichte € 1'461 Mio., ein Plus von 26,1%. Das Unternehmen hat das EBITDA gegenüber dem 1. Halbjahr 2018 mehr als verdoppelt, wobei die EBITDA-Marge von 12% auf 21% gestiegen ist. Zudem generierte die Gruppe hohe Barmittel.

Aufgrund der guten Ergebnisse hat lm group die Prognose für das Gesamtjahr 2019 angehoben:

Der Umsatz im Kerngeschäft wird voraussichtlich über € 320 Mio. liegen (+12% gegenüber 2018, +7% gegenüber der bisherigen Prognose).

liegen (+12% gegenüber 2018, +7% gegenüber der bisherigen Prognose). Das EBITDA des Kerngeschäfts wird voraussichtlich € 68-70 Mio. betragen (+57% gegenüber 2018, +30% gegenüber bisheriger Guidance).

betragen (+57% gegenüber 2018, +30% gegenüber bisheriger Guidance). Das bereinigte EBITDA wird voraussichtlich € 63-65 Mio. betragen (+100% gegenüber 2018, +42% gegenüber der vorherigen Prognose).

Hinter dem höheren Bruttoreisevolumen und Umsatz steht das erfolgreiche OTA-Geschäft der lm group, das einen Umsatz von 132,8 Mio. € (+26,5% gegenüber H1 2018) erzielte. Die dynamischen Pakete entwickelten sich dank der führenden Position der Gruppe in diesem wachsenden Markt weiterhin ausserordentlich gut (+38,7% gegenüber dem H1 2018). Das Flug-Geschäft hat sich stark erholt und mit einem Umsatzanstieg von 37,6% gegenüber dem Vorjahr kräftig zugelegt und den «Share of Voice» in allen wichtigen Ländern Europas, wo der Markt um 3-4% wächst, deutlich erhöht.

Ergebnisse 1. Halbjahr in Millionen €

2019 2018 Veränderung ggü. Vorjahr Bruttoreisevolumen1 1'461,0 1'159,0 +26,1% Umsatz Kerngeschäft2 165,6 138,8 +19,3% EBITDA Kerngeschäft2 35,1 16,8 +108,9% Bereinigtes EBITDA3 31,9 10,3 +209,7% Nettogewinn4 12,2 0,2 NA Liquide Mittel4 118,3 72,9 (GJ2018) +62,3% Nettofinanzposition4 76,1 31,9 (GJ2018) +138,6%

1 Das Bruttoreisevolumen und die Kerngeschäftsparameter beinhalten nicht mehr das Kreuzfahrtgeschäft, da es von den anderen drei Hauptgeschäftsbereichen getrennt wurde und nun autonom geführt wird.

2 Das Kerngeschäft umfasst die Ergebnisse von Online-Reiseagentur- (OTA), META- und Mediengeschäft ohne Einmaleffekte und Ergebnisse der Venture-Initiativen (eigenständige Unternehmen, die unabhängig von lm group geführt werden), um die tatsächliche Entwicklung des Kerngeschäfts abzubilden.

3 Das bereinigte EBITDA bezieht sich auf das Konzernergebnis einschliesslich des Effekts aus Venture-Initiativen und Betriebskosten.

4 Nettogewinn, liquide Mittel und Nettofinanzposition beinhalten auch Einmaleffekte

Das Media-Geschäft erreichte einen Umsatz von 11,3 Mio. € (+34,5% gegenüber H1 2018). Das Wachstum ist zurückzuführen auf den gestiegenen Traffic, neue Werbeformate und die Integration von Madfish, einer auf Videostrategie, Produktion und Vertrieb spezialisierten Content-Produktionsagentur, in das bestehende Angebot von Medienlösungen.

Das Meta-Geschäft hat die Margen klar verbessert, mit einem EBITDA von 5,7 Mio. € (+18,8% gegenüber H1 2018) und einer EBITDA-Marge von 24,4% gegenüber 17,5% im H1 2018. Dies ist das Ergebnis eines kombinierten Ansatzes zur Verbesserung der Effizienz der Handelsmaschine (was zu einem Umsatzrückgang bei Jetcost führte) und des Rollouts von Hotelscan, das sein Geschäft nun mit positivem EBITDA betreibt und gleichzeitig einen starken Trend des Volumenwachstums bestätigt (+117% Umsatz ggü. Vorjahr).

Marco Corradino, CEO, sagte: "Wir sind sehr zufrieden, dass wir die in den Quartalszahlen beschriebene positive Entwicklung fortsetzen konnten. Im Geschäft mit Urlaubspaketen konnten wir uns gegen traditionelle Reiseveranstalter durchsetzen und Marktanteile gewinnen. Auch im Flug-Geschäft konnten wir erfolgreich mit grossen europäischen Anbietern konkurrieren und in allen wichtigen europäischen Ländern einen relevanten Share of Voice gewinnen. Wir sind sehr zuversichtlich, auch in der zweiten Jahreshälfte, die durch eine starke Hochsaison begünstigt wird, eine gute Performance zu erzielen und unsere Guidance für 2019 zu erreichen."

Sergio Signoretti, CFO, ergänzte:"Wir haben die Effizienz, zum Beispiel im Kundenbetrieb und bei den Akquisitionskosten, gesteigert, was sich in einer höheren Profitabilität widerspiegelt. Die Kostenstruktur des Konzerns entspricht dem Vorjahresniveau. Dies unterstreicht unsere Fähigkeit, das Volumen ohne zusätzliche Investitionen zu skalieren. Mit der heutigen Organisationsform sind wir bereit, um ein viel grösseres Geschäft zu führen."

lm group

lm group zählt zu den weltweit führenden Anbietern im Online-Reisegeschäft und führt ein Portfolio bekannter Marken wie lastminute.com, Volagratis, Rumbo, weg.de, Bravofly, Jetcostund Hotelscan. Die Mission der Unternehmensgruppe ist es, als wichtigstes und inspirierendes Reiseunternehmen das Leben von Reisenden zu bereichern. Jeden Monat erreicht die Gruppe über ihre Websites und mobilen Apps (in 17 Sprachen und 40 Ländern) 45 Millionen Besucher, die ihre Reise- und Freizeiterlebnisse bei uns suchen und buchen. Über 1'200 Mitarbeitende, die uns als Arbeitgeber schätzen, stellen unserem Zielpublikum ein umfassendes und inspirierendes Angebot aus Produkten und Dienstleistungen rund um das Reisen zur Verfügung. lastminute.com N.V ist an der SIX Swiss Exchange kotiert, Tickersymbol LMN.

