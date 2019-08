FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 08.08.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 08.08.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

3DV XFRA SG1W49939232 OLD CHANG KEE 0.010 EUR

3HJ XFRA SG1W27938677 LIPPO MALLS IND.RET.TRUST 0.004 EUR

HF7N XFRA US4104952043 HANMI FINL NEW DL-,001 0.215 EUR

3GC XFRA GB00B8SC6K54 GREENCOAT UK WIND LS -,01 0.019 EUR

RMP1 XFRA GB00BJT0FF39 RM PLC LS-,022857142 0.022 EUR

4JF XFRA GB00B53P2009 JUPITER FD MANAG. LS -,02 0.086 EUR

FNL XFRA GB00B2QPKJ12 FRESNILLO PLC DL -,50 0.023 EUR

UNVB XFRA GB00B10RZP78 UNILEVER PLC LS-,031111 0.400 EUR

3GK XFRA GB00B0HZP136 GREENE KING PLC LS-,125 0.265 EUR

RTO1 XFRA GB00B082RF11 RENTOKIL INITIAL LS 0,01 0.016 EUR

BTQ XFRA GB0030913577 BT GROUP PLC LS 0.05 0.117 EUR

ZEG XFRA GB0009895292 ASTRAZENECA PLC DL-,25 0.780 EUR

GS7 XFRA GB0009252882 GLAXOSMITHKLINE LS-,25 0.206 EUR

LLD XFRA GB0008706128 LLOYDS BKG GRP LS-,10 0.012 EUR

RIO1 XFRA GB0007188757 RIO TINTO PLC LS-,10 1.879 EUR

IMW XFRA GB0006640972 4IMPRINT GRP LS-,3846 0.223 EUR

BW8 XFRA GB0004726096 SPIRENT COMMUNIC.LS-,0333 0.017 EUR

STD XFRA GB0004082847 STAND. CHART. PLC DL-,50 0.063 EUR

GUI XFRA GB0002374006 DIAGEO PLC LS-,28935185 0.461 EUR

V4S XFRA GB00B82YXW83 VESUVIUS PLC LS 0,10 0.067 EUR

BPE XFRA DE0008618737 BP PLC DZ/1 DL-,25

LNH XFRA BMG5361W1047 LANCASHIRE HLDGS DL -,50 0.045 EUR

CRA1 XFRA AU000000RIO1 RIO TINTO LTD 1.851 EUR

XFRA DE000HSH34R0 HCOB MZC 16 12/19 0.000 %

HI91 XFRA US43300A2033 HILTON WORLD.HDGS DL -,01 0.134 EUR

RDO XFRA US82968B1035 SIRIUS XM HLDGS DL-,001 0.011 EUR

UNI2 XFRA NL0000388619 UNILEVER NAM. EO -,16 0.410 EUR

XFRA DE000HSH4KK2 HCOB MZC 14 13/21 0.001 %

2M2 XFRA GB00BJ3VW957 MCCOLLS RE.GR.(WI) LS-001 0.014 EUR

17M XFRA US60786M1053 MOELIS+CO. A DL-,01 0.447 EUR

1H4 XFRA US42234Q1022 HEARTLAND FIN. USA DL 1 0.161 EUR

AQY XFRA US03937C1053 ARCBEST CORP. DL-,01 0.072 EUR

BP8 XFRA US1011191053 BOSTON PRIV.FINL H. DL 1 0.107 EUR

0IB XFRA US46146L1017 INVESTORS BANCORP (NEW) 0.098 EUR

NXZ XFRA US65336K1034 NEXSTAR MEDIA GR.A DL-,01 0.402 EUR