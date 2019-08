FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 08.08.2019 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 09.08.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 08.08.2019. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 09.08.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

S0V XFRA US8115431079 SEABOARD CORP (DEL.) DL 1 2.012 EUR

GQI XFRA US36268T2069 GAIL (INDIA) GDR/6 IR 10 0.069 EUR

19H XFRA US4270965084 HERCULES CAP INC. DL-,001 0.286 EUR

ABU XFRA US0144911049 ALEXANDER + BALDWIN 0.170 EUR

MBM XFRA US5711571068 MARLIN BUSINESS DL-,01 0.125 EUR

UI51 XFRA CA94106B1013 WASTE CONNECTIONS 0.143 EUR

HDJA XFRA JE00BYPZJM29 JANUS HENDERSON DL 1,50 0.322 EUR

HDJ XFRA AU000000JHG6 JANUS HENDERSON GRP CDIS 0.322 EUR