FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 08.08.2019 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 08.08.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

BCY2 XFRA US06738E2046 BARCLAYS PLC ADR/4 LS-,25

BCY XFRA GB0031348658 BARCLAYS PLC LS 0,25

BPE5 XFRA GB0007980591 BP PLC DL-,25

SMPA XFRA FI0009003305 SAMPO OYJ A

VI3 XFRA BMG9358Q1463 VICTORY CITY INT. HD-0,01

H2X3 XFRA BMG4593F1389 HISCOX LTD LS-,065