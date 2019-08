FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 08.08.2019 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM 09.08.2019 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 08.08.2019

AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 09.08.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

MM6 XFRA US09069N1081 BIOSCRIP INC. DL-,01

07R XFRA AU000000HAR2 HARANGA RESOURCES LTD

C6Y XFRA US14309L1026 CARLYLE GROUP LP UTS

LCG2 XFRA KYG541351279 LEAF CLEAN EN. POST RED.

2X6 XFRA US69290R1041 PDVWIRELESS INC. DL-,0001