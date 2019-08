Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Fraport nach Halbjahreszahlen von 70 auf 71 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Der Flughafenbetreiber habe weitgehend erwartungsgemäß abgeschnitten, weshalb sie an ihren Schätzungen nur wenig geändert habe, schrieb Analystin Elodie Rall in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Fraport bleibe bei einem sinkenden Verkehrswachstum verwundbar. Den Bewertungszeitraum für das Kursziel verschob Rall um ein Jahr in die Zukunft./gl/zb Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2019 / 17:37 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.08.2019 / 00:15 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: DE0005773303