Die Deutsche Bank hat das Kursziel für ProSiebenSat.1 von 18 auf 15 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Risiken bezüglich der Dividende bei dem Medienkonzern seien nach den schwachen Resultaten für das zweite Quartal gestiegen, schrieb Analyst Laurie Davison in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. ProSiebenSat.1 bleibe zwar in der Branche am besten positioniert mit Blick auf die Konkurrenz durch Online-Videoplattformen. Derzeit müsse aber viel Geld Inhalte und Technologien aufgewendet werden./tih/zb Veröffentlichung der Original-Studie: 08.08.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.08.2019 / 03:15 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0003 2019-08-08/07:56

ISIN: DE000PSM7770