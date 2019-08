Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Continental auf "Underweight" mit einem Kursziel von 119 Euro belassen. Er rechne mit der Möglichkeit, dass der Autozulieferer und Reifenhersteller in den kommenden Wochen einen Deal mit der Gewerkschaft ankündigen werde und es dann mehr Klarheit gebe mit Blick auf das Wachstumsprofil der nächsten zwei Jahre, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Seine Schätzungen für 2019 reduzierte der Experte./ajx/fba Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2019 / 18:20 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2019 / 18:26 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0144 2019-08-07/22:13

ISIN: DE0005439004