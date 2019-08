Die neuen Stundenpakete für Beratungsservices unterstützen Unternehmen, die Apache Ignite oder die GridGain Community Edition für ihre digitale Transformation nutzen

Foster City Kalifornien/München, Aug. 08, 2019, Anbieter professioneller In-Memory-Computing-an. Die Pakete können für Hilfestellungen bei verschiedenen Aufgaben wie etwa Software-Konfiguration und -Setup, Leistungsoptimierungen, Planung und Überprüfung von Architekturdesigns, sowie vielen weiteren genutzt werden. Sie sind als 30-Stunden-Blöcke erhältlich. Dabei findet die Beratung per Telefon, Screensharing oder Videokonferenz statt und bietet so einen schnellen und kosteneffektiven Zugriff auf die große Expertise des GridGain Professional Services Team.



"Verteiltes In-Memory-Computing ist zu einem unverzichtbaren Bestandteil nahezu aller Initiativen zur digitalen Transformation geworden", sagt Abe Kleinfeld, President und CEO of GridGain. "In vielen Organisation stellt jedoch die Technologie vor allem neue Nutzer vor große Herausforderungen. Damit Organisationen den maximalen Nutzen aus unserer IMC-Lösung herausholen können, bieten die Experten unseres GridGain Professional Service Teams ihre Hilfestellung, Erfahrung und Support an. So erreichen Unternehmen die hohe Geschwindigkeit und Skalierbarkeit, zu der nur Apache Ignite und GridGain fähig sind."

Die Beratungsservices sind in 30-Stunden-Blöcke aufgeteilt. Sie werden mit dem GridGain Professional Services Team aus der Ferne und mit einem 2-Stunden-Minimum durchgeführt. Das Consulting für Apache Ignite von GridGain und die GridGain Community Edition enthält folgende Aktivitäten und mehr:

Software-Konfiguration und Setup

Leistungsoptimierung

Beratung zu verteiltem Programmieren über mehrere Nodes hinweg

Planung oder Überprüfung von Architekturdesigns

System-Tuning

Skalierung von großen Datensätzen

Proof-of-Concepts

Unterstützung bei der Integration von Drittanbietern

Für Unternehmen, die ihre Entwicklung beschleunigen wollen und tiefergehende Services benötigen, bieten die GridGain Developer BundlesBeratungsstunden als jährliches Support-Abonnement. Zudem sind weitere Bundles erhältlich die Beratung, Support und externe Trainings kombinieren.

Über GridGain Systems

GridGain Systems revolutioniert den Echtzeit-Datenzugriff und die Datenverarbeitung, indem es eine In-Memory-Computing-Plattform auf Basis von Apache Ignite anbietet. GridGain-Lösungen werden von globalen Unternehmen in den Bereichen Finanzen, Software, E-Commerce, Einzelhandel, Online-Business-Services, Gesundheitswesen, Telekommunikation, Transport und anderen wichtigen Branchen eingesetzt. Dazu gehören Kunden wie ING, Raymond James, American Express, Societe Generale, Finastra, IHS Markit, ServiceNow, Marketo, RingCentral, American Airlines, Agilent and UnitedHealthcare. GridGain bietet eine bislang nie dagewesene Geschwindigkeit und massive Skalierbarkeit für Legacy- und Greenfield-Anwendungen. Die auf einem verteilten Cluster von Commodity-Servern installierte GridGain-Software kann sich zwischen den Anwendungs- und Datenschichten

