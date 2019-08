Eine Feier anlässlich des weltweiten Releases ist in Planung!

TOKYO, Aug. 08, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- GMO Internet, Inc. (nachfolgend "GMO Internet" genannt) hat den Beginn der Voranmeldungsphase für "Captain Tsubasa ZERO -Miracle Shot-" heute, am 8. August für App Store und Google Play bekanntgegeben. "Captain Tsubasa ZERO -Miracle Shot-" ist die globale Version eines Echtzeit-Fußballsimulations-RPGs für Smartphones namens "Captain Tsubasa ZERO" (nachfolgend "Captain Tsubasa ZERO" genannt), das momentan nur in Japan erhältlich ist.



[1] Die Voranmeldungsphase für die Globale Version von "Captain Tsubasa ZERO -Miracle Shot-" beginnt!

[Details]

Die Voranmeldungsphase für "Captain Tsubasa ZERO -Miracle Shot-", die globale Version des Smartphone-Spiels "Captain Tsubasa ZERO", das bislang nur in Japan erhältlich war, hat sowohl im App Store als auch auf Google Play begonnen.

Das Spiel wird in 7 Sprachen spielbar sein - Englisch, Französisch, Italienisch, Deutsch, Spanisch, Portugiesisch und Thai - und wird in über 90 Regionen und Ländern veröffentlicht.

Links zur Voranmeldung für "Captain Tsubasa ZERO -Miracle Shot-"

App Store:https://apps.apple.com/app/id1462848280

Google Play:https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.gamepot.tsubasa.global

Facebook:https://www.facebook.com/CaptainTsubasaZERO/

Voranmeldungskampagne

Je nach Gesamtanzahl der Voranmeldungen in App Store und Google Play Store sowie der Anzahl an "Gefällt mir"-Angaben auf der offiziellen Facebook-Seite ab der Veröffentlichung von Captain Tsubasa ZERO -Miracle Shot- erhalten Spieler der globalen Version bis zu 3000 Juwelen.

10 000 Voranmeldungen: 100 Juwelen

30 000 Voranmeldungen: 300 Juwelen

50 000 Voranmeldungen: 500 Juwelen

100 000 Voranmeldungen: 1000 Juwelen

200 000 Voranmeldungen: 2000 Juwelen

300 000 Voranmeldungen: 3000 Juwelen

[2] Geplante Veröffentlichungskampagne!

[Details]

Gemeinsam mit der Veröffentlichung von "Captain Tsubasa ZERO -Miracle Shot-", der globalen Version von Captain Tsubasa ZERO, sind auch verschiedene Kampagnen(?1)inklusive Login-Bonus und 300 Transfers zur Feier der Veröffentlichung geplant. Außerdem wird "Captain Tsubasa ZERO -Miracle Shot-" gemeinsam mit CryptoChips byGMO (nachfolgend "CryptoChips" genannt) (?2) Events abhalten, bei denen es Belohnungen in Form von CryptoChips zu gewinnen gibt.

1. Login-Bonus zur Feier der Veröffentlichung

2. 300 Transfers zur Feier der Veröffentlichung

3. Zusätzliche Szenarien für Juniorenteams

1 Die hier angeführten Inhalte können jederzeit und ohne Vorankündigung geändert werden.

2 CryptoChips stellen eine zusätzliche Funktion dar, die gemeinsam mit der Spielanwendung verwendet werden kann und Benutzern im Spiel Belohnungen in Form von Kryptowährung ermöglicht. Sowohl Ranglistenposition, erfüllte Missionen oder auch gefundene Gegenstände können den Erhalt dieser Belohnungen zur Folge haben. Die Belohnung in Form von Kryptowährung wird in die Wallets (Kryptowährungskonten) ausbezahlt, die vorab registriert werden müssen.

Über Captain Tsubasa

Captain Tsubasa erzählt die Geschichte des Fußballwunders Tsubasa Ozora, der in die Nankatsu-Grundschule gewechselt ist und sich im Zuge von Matches gegen Rivalen wie Genzo Wakabayashi und Kojiro Hyuga als Fußballspieler weiterentwickelt.



Der Manga-Comic erfreute sich aufgrund seiner erfrischenden Geschichte, den einzigartigen Charakteren und der atemberaubenden Fähigkeiten der Protagonisten großer Beliebtheit und löste einen weltweiten "Captain Tsubasa"-Boom aus.



Der Comic hat sich sogar auf den echten Fußball ausgewirkt, da es viele heimische und ausländische Fußballprofis dazu gebracht hat, mit dem Sport anzufangen.

Spielübersicht - Captain Tsubasa ZERO Miracle Shot

Captain Tsubasa ZERO Miracle Shot ist ein Handyspiel und eine Fußballsimulation in Echtzeit, in der die Spieler die Geschichte von Tsubasa und anderen Charakteren erleben können. Der automatische Match-Modus ermöglicht es den Spielern, aufregenden Begegnungen mitzuverfolgen, in denen spezielle Skills zum Einsatz kommen.



Das Hauptszenario ist eine exakte Nachbildung der TV-Serie "Captain Tsubasa". Das Szenario, das durch Dialoge erzählt wird, folgt der Geschichte rund um die fußballerische Entwicklung von Tsubasa und anderen Charakteren und ermöglicht es den Spielern, in die Welt von "Captain Tsubasa" einzutauchen. Zusätzlich dazu stehen den Spielern Nebenszenarien zur Verfügung, in denen sie kurze Episoden mit anderen Schulen, die in "Captain Tsubasa" vorkommen, erleben können. Im Match-Modus können die Spieler ein Team aus unterschiedlichen Charakteren und Skills zusammenstellen, die sie im Szenario erhalten. Neben dem Szenario hat das Spiel jede Menge aufregende Inhalte wie einen Login-Bonus, Gacha-Spiele und verschiedene Events zu bieten.

¦Titel : Captain Tsubasa ZERO -Miracle Shot- ¦Genre : Fußballsimulations-RPG ¦Preis : Kostenlos spielbar (In-App-Käufe) ¦Voranmeldung via : App Store:https://apps.apple.com/app/id1462848280 Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.gamepot.tsubasa.global ¦ Systemanforderungen : Android 4.4 oder neuer (2GB RAM oder mehr sind empfohlen) iOS 8.0 oder neuer, iPhone 5s oder neuer?iPod touch 6. Generation oder neuer iPad 5. Generation oder neuer, iPad mini2 oder neuer?iPad Air • Einige Geräte werden möglicherweise nicht unterstützt. ¦Verfügbare Sprachen : Englisch,Portugiesisch,Französisch,Italienisch,Spanisch,Deutsch,Thai ¦Entwickelt von : ©2018 GMO Internet, Inc. ¦Vertrieben von : ©GMO GP, Inc. ¦Copyright : ©2018 GMO Internet, Inc. : ©GMO GP, Inc. : ©YOICHI TAKAHASHI/SHUEISHA,2018CAPTAIN TSUBASA COMMITTEE

Screenshots, die in diesem Dokument verwendet wurden, wurden bereits in der Entwicklungsphase der App angefertigt.

Einige Funktionen könnten sich möglicherweise von tatsächlichen Diensten unterscheiden.

App Store ist eine geschützte Marke von Apple Inc.

Android und Google Play sind geschützte Marken von Google Inc.

Alle anderen erwähnten Firmennamen und Produktnamen sind geschützte Marken ihrer jeweiligen Eigentümer.

GMO Internet Group

Die GMO Internet Group ist ein führender Anbieter von Internetdienstleistungen und entwickelt und betreibt Japans meistgenutzte Domain-, Hosting- und Cloud-Lösungen, E-Commerce, Sicherheits- und Zahlungslösungen. Zum Unternehmen gehören außerdem die weltweit größte Online-FX-Handelsplattform sowie ein Dienstleistungsangebot hinsichtlich Online-Werbung, Internet-Medien und Kryptowährung. GMO Internet, Inc.

Kontaktinformationen hinsichtlich Serviceangebot

GMO Internet, Inc.

Game Division

E-Mail:press.global@gmogp.com



