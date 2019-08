Der weltweit zweitgrößte Sportartikelkonzern Adidas ist wegen Engpässen bei der Beschaffung von Textilien in Asien wie befürchtet langsamer gewachsen. Der Umsatz sei im ersten Halbjahr währungsbereinigt um vier Prozent auf 11,4 Milliarden Euro gestiegen, teilte das Unternehmen am Donnerstag in Herzogenaurach mit.

