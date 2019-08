Ein dickes Minus von 6,43 Prozent als Reaktion auf die am Mittwochmorgen vorgelegte Bilanz des zweiten Quartals, das lässt vermuten, dass das Zahlenwerk verheerend ausgefallen sein muss. Zumal die Aktie dadurch auf den tiefsten Stand seit fast drei Jahren abrutschte. Und fast auf den tiefsten Stand überhaupt, denn das vor fast genau drei Jahren markierte Rekordtief liegt bei 5,15 Euro und damit jetzt in Schlagdistanz. Aber so schlecht war die Bilanz gar nicht.

