Chipotle Mexican Grill - Ausbruch aus der Bullenflagge!

Symbol:ISIN:Chipotle Mexican Grill ist eine US-amerikanische Restaurantkette, die ihre Angebotspalette auf die lateinamerikanische Küche spezialisiert hat. Hierzu gehören Tacos, Burritos, Salate, sogenannte Burrito Bowls sowie Chips mit Guacamole-Dip. Der Konzern betreibt rund 2.500 Schnellrestaurants, darunter auch Filialen in Kanada und Großbritannien. Die Aktie von Chipotle Mexican Grill befindet sich im Aufwärtstrend. Nun korrigierte die Aktie in einer Bullenflagge zum EMA 20.Chipotle ist ein High-Flyer unter den Restaurant-Aktien. Rücksetzer stellten in der Vergangenheit Kaufgelegneheiten dar. Die Aktie von Chipotle korrigierte gerade in einer Bullenflagge und drehte am EMA 20 wieder nach oben. Aktuell läuft der Ausbruch aus der Bullenflagge.Den Long-Einstieg könnte man direkt beim Breakout aus der Bullenflagge vornehmen. Da es bei Ausbrüchen aus schrägen Linie oftmals zu Rücksetzern an die Trendlinie kommen kann, könnte man auch einen Pullback abwarten und erst in den Trade einsteigen, wenn sich Intraday ein Setup bildet. Der Stopp könnte unter das Pivot-Tief bei 771 USD gesetzt werden, wo auch der EMA 20 verläuft.Meine Meinung zu Chipotle Mexican Grill ist BULLISCH