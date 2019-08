Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Der DAX bewegte sich gestern in einer Handelsrange von fast 200 Punkten. Schließlich konnte er sich mit einem Plus von 0,7 Prozent aus dem Handel verabschieden. Damit ist der Leitindex auch wieder über die 200-Tage-Linie zurückgekehrt. Marktidee: Euro-Bund-Future. Der Euro-Bund-Future bewegt sich in allen relevanten Zeitebenen in einem intakten Aufwärtstrend. Gestern erreichte die Notierung ein neues Rekordhoch. Dort setzten dann Gewinnmitnahmen ein. Aus technischer Sicht mehren sich jetzt die Signale, dass es zu einem Rücksetzer kommen könnte.