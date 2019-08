Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Immer mehr deutsche Unternehmen müssen ihre am Jahresanfang gehegte Hoffnung auf eine starke Geschäftserholung begraben. Der ausufernde Handelskrieg sowie die Gefahr eines harten Brexits führten zuletzt zu einer hohen Zahl an Gewinnwarnungen. Andreas Hürkamp, Leiter der Aktienmarktstrategie der Commerzbank, analysiert in der aktuellen Sendung die Szenarien für den weiteren Kursverlauf des DAX im zweiten Halbjahr. ideasTV ist das Fernsehformat der Derivateabteilung der Commerzbank. Die Erstausstrahlung bei DER AKTIONÄR TV findet immer am Mittwochabend um 17.00 Uhr statt. Die Sendung wird in den Folgetagen im Programm wiederholt und ist online auf http://www.deraktionaer.tv abrufbar.