Seit Anfang 2016 herrscht ein intakter Aufwärtstrend beim Rohöl der Nordseesorte Brent Crude. Dabei stiegen die Notierungen von 34,17 US-Dollar auf ein vorläufiges Hoch bei 88,05 US-Dollar Anfang Oktober letzten Jahres an. Anschließend folgte ein recht steiler Crash auf die zuvor etablierte untere Trendkanalbegrenzung, das Resultat zu Beginn dieses Jahres waren Verlaufshochs um 75,60 US-Dollar. Seit April sind die Notierungen jedoch wieder rückläufig und präsentieren sich seit den Spitzenhochs in der Gesamtansicht recht bärisch. Bereits in der Analyse vom 25. Juli 2019: "Brent Crude Öl: Trend hält, was er verspricht" wurde auf einen bevorstehenden Rückgang zumindest auf 57,94 US-Dollar hingewiesen, im gestrigen Handel markierte Rohöl sogar einen Wert von 56 US-Dollar. Bis zur mittelfristigen Aufwärtstrendlinie um 55 US-Dollar ist es daher nicht mehr weit, an dieser Stelle dürfte eine kurzfristige Gegenreaktion beim Rohölpreis bevorstehen. Übergeordnet könnte aber noch ein tieferes Tief, als das aus Dezember 2018 bevorstehen.

Bestehende Short-Positionen aus den letzten Wochen sollten jetzt sukzessive reduziert werden, Gewinne können realisiert werden. Technisch ergibt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...