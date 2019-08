Die US-Bank JPMorgan hat PSA auf "Overweight" mit einem Kursziel von 36 Euro belassen. Der französische Autobauer habe im ersten Halbjahr Margen von über sieben Prozent erwirtschaftet und die Trendwende bei den Gewinnen der Tochter Opel geschafft, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. In der zweiten Jahreshälfte seien Rekordgewinne zu erwarten. Angesichts der hohen Barmittel könnte PSA zudem spätestens im kommenden Jahr eine Sonderdividende von bis zu 0,50 Euro je Aktie ausschütten, woraus eine achtprozentige Dividendenrendite resultieren würde./gl/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2019 / 20:29 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.08.2019 / 00:15 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0008 2019-08-08/08:24

ISIN: FR0000121501