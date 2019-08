München (ots) - Aus LAN-Partys sind stadienfüllende Events geworden. Welche Dimensionen eSports angenommen hat, zeigte jüngst der "Fortnite World Cup": Über 40 Millionen Spieler aus aller Welt haben, laut Veranstalter "Epic Games", teilgenommen, das Finale verfolgten mehrere Millionen Menschen weltweit via Online-Streams sowie 19.000 Zuschauer live im ausverkauften New Yorker Arthur Ashe Stadium.



eSports ist gerade bei den jüngeren Zielgruppen im Mainstream angekommen und Europa ist hier keine Ausnahme. Deloitte hat in Zusammenarbeit mit game - dem Verband der deutschen Games-Branche - im Rahmen der Studie "Let's Play - The European Esports Market" einen genauen Blick auf den europäischen eSports-Markt geworfen. "Seit Jahren gibt es ein deutliches Wachstum in dem Bereich, 2018 wurden in Europa mit eSports Umsätze in Höhe von geschätzt 240 Millionen Euro erzielt" erklärt Stefan Ludwig, Partner und Leiter der Sport Business Gruppe bei Deloitte. "Und das Wachstum geht weiter: Wir gehen von einer jährlichen Rate von etwa 23 Prozent aus. 2023 werden auf Europas eSports-Markt voraussichtlich Umsätze von rund 670 Millionen Euro erzielt werden."



Deutschland ist Europas größter eSports-Markt



Mit einem Umsatzvolumen von 70 Millionen Euro hat Deutschland den größten Anteil am europäischen eSports-Markt. Die Wachstumsprognose sieht ähnlich positiv aus wie auf dem europäischen Gesamtmarkt: 2023 erreichen die Umsätze hierzulande voraussichtlich eine Höhe von 180 Millionen Euro, was einem jährlichen Wachstum von 21 Prozent entspricht.



Hinter der beeindruckenden wirtschaftlichen Entwicklung steht eine stetig wachsende Fangemeinde. In Deutschland, Europas derzeit größtem eSports-Markt, hat sich die Anzahl der regelmäßigen eSports-Zuschauer seit 2017 von 5,3 Millionen auf 9,2 Millionen (+ 3,9 Millionen) gesteigert. "eSports hat die Nische längst verlassen und erreicht heute ein Millionenpublikum. Hier bieten sich für viele Unternehmen, die sich bisher vor allem im klassischen Sportsponsoring engagiert haben, neue Chancen die junge und digital-affine Zielgruppe zu erreichen", sagt Kristin Banse, eSports-Expertin des game.



eSports ist das perfekte Testgelände für innovative Medienformate



Vor allem für die Medienbranche bietet eSports spannende Perspektiven. Zwar verfolgt mit rund 40 Prozent die Mehrheit der Zuschauer eSports vor allem online via Live-Streams oder Video-on-Demand-Formaten, aber mit 27 Prozent schaut auch eine beachtliche Gruppe eSports im linearen TV. "eSports findet nicht mehr ausschließlich online statt und das ist eine riesige Chance für traditionelle Medien", erklärt Klaus Böhm, Leiter des Bereichs Media & Entertainment bei Deloitte. "Die meisten eSports-Fans sind eher jung und gehören damit zu einer Zielgruppe, die beispielsweise das lineare Fernsehen immer weniger erreicht."



eSports bietet also einerseits eine vielversprechende Chance, Millennials zurückzuerobern, und ist gleichzeitig gerade für TV-Sender ein ideales Testgelände, um innovative, nicht-lineare sowie interaktive Digitalformate auszuprobieren." Durch Plattformen wie Twitch oder YouTube sind viele eSports-Fans solche Programmelemente bereits gewohnt und können hier Vorreiter für eine breitere Zuschauerakzeptanz werden.



Etablierte Sportmarken wie DFL zeigen zunehmend Interesse an eSports



Neben traditionellen Medien entdeckt zunehmend auch der traditionelle Sport den eSports-Bereich. In Deutschland kooperieren zum Beispiel DFL und FIFA mit Spielentwickler "EA Sports" für die virtuelle Bundesliga in welcher auch viele Bundesligisten aktiv sind und der FC Schalke 04 hat ein eSports-Team, das unter anderem in der "League of Legends European Championship" antritt, in die Clubstrukturen integriert. Die Verbindung zu diesen etablierten Sportmarken eröffnet Möglichkeiten, eSports weiter in den Mainstream zu tragen und damit weitere Zielgruppen und zusätzliches Umsatzpotenzial zu erschließen.



"eSports wird sich weiter in Richtung Mainstream entwickeln", bilanziert Stefan Ludwig. "Eine Herausforderung für die Stakeholder ist, im regulatorischen Bereich Schritt mit dem schnellen Wachstum zu halten. Neben Jugendschutz werden auch Themen wie Urheberrecht, Cybersicherheit und IT-Infrastruktur künftig im eSports an Bedeutung gewinnen. Aber der Einsatz dürfte sich lohnen, denn wirtschaftlich, sportlich und medial gibt es im eSports noch viel unerschlossenes Potenzial."



Original-Content von: Deloitte, übermittelt durch news aktuell","button":{"url":"http://ots.de/egbQ04","label":"Hier geht's zur Studie"},"published":"2019-08-08T08:00:03","language":"de","company":{"id":60247,"url":"https://www.presseportal.de/nr/60247","name":"Deloitte","logo":"https://cache.pressmailing.net/thumbnail/big/febba067-898f-4f4c-a9b0-365490a876e7/logo"},"keywords":{"keyword":["Sport","Studie","Unterhaltung","Bild"]},"media":{"image":[{"id":593321,"url":"https://cache.pressmailing.net/thumbnail/story_big/98f1d700-7a2f-410e-be14-e328370de4bc/Der%20deutsche%20esSports-Markt.JPG","name":"Der deutsche esSports-Markt.JPG","previews":{"tiny":"https://cache.pressmailing.net/thumbnail/story_tiny/98f1d700-7a2f-410e-be14-e328370de4bc/Der%20deutsche%20esSports-Markt.JPG?crop=40,0,75,75","small":"https://cache.pressmailing.net/thumbnail/story_small/98f1d700-7a2f-410e-be14-e328370de4bc/Der%20deutsche%20esSports-Markt.JPG","big":"https://cache.pressmailing.net/thumbnail/story_big/98f1d700-7a2f-410e-be14-e328370de4bc/Der%20deutsche%20esSports-Markt.JPG"},"caption":"Der deutsche eSports-Markt. Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/60247 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/Deloitte"","type":"image"},{"id":593322,"url":"https://cache.pressmailing.net/thumbnail/story_big/33483d39-cc3a-402b-837c-de35a1608783/Europas%20eSports-Markt%20Entwicklung.JPG","name":"Europas eSports-Markt Entwicklung.JPG","previews":{"tiny":"https://cache.pressmailing.net/thumbnail/story_tiny/33483d39-cc3a-402b-837c-de35a1608783/Europas%20eSports-Markt%20Entwicklung.JPG?crop=30,0,75,75","small":"https://cache.pressmailing.net/thumbnail/story_small/33483d39-cc3a-402b-837c-de35a1608783/Europas%20eSports-Markt%20Entwicklung.JPG","big":"https://cache.pressmailing.net/thumbnail/story_big/33483d39-cc3a-402b-837c-de35a1608783/Europas%20eSports-Markt%20Entwicklung.JPG"},"caption":"Der europäische eSports-Markt. Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/60247 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/Deloitte"","type":"image"}]},"short":"http://ots.de/424623"},{"id":4343330,"url":"https://www.presseportal.de/pm/22521/4343330","title":"Falsches Versprechen von Bosch zur Klimaneutralität: Deutsche Umwelthilfe kritisiert fehlende Transparenz und unsachgemäße Entsorgung FCKW-haltiger Kühlgeräte","body":"Berlin (ots) - Deutsche Umwelthilfe kritisiert die Ankündigung der Bosch-Gruppe, ab 2020 klimaneutral sein zu wollen als unaufrichtig und nicht glaubwürdig - Bosch verantwortet unnötige Klimagasemissionen in Höhe von hunderttausenden Tonnen CO2 bei der Kühlgeräteentsorgung - Bosch Geschäftsführer Volkmar Denner muss Kühlgeräteentsorgung zur Chefsache machen und Selbstkontrolle beauftragter Recycler beenden - DUH fordert von Bosch wirksame und transparente Kontrollen von Kühlgeräteentsorgern, damit klimaschädliches FCKW zerstört wird und nicht in die Atmosphäre gelangt



Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) kritisiert die Ankündigung der Bosch-Gruppe, ab 2020 weltweit CO2-neutral sein zu wollen, als unaufrichtiges und falsches Versprechen. Laut DUH nimmt der Konzern die für den Klimaschutz besonders wichtige Entsorgung FCKW-haltiger Kühlgeräte nicht ernst. Bei unsachgemäßer Entsorgung alter Kühlgeräte können unnötigerweise extrem klimaschädliche Fluorchlorkohlenwasserstoffe (FCKW) in die Atmosphäre gelangen, die den Klimawandel weiter anheizen.



So lässt Europas größter Haushaltsgerätehersteller BSH Hausgeräte, der vollständig zur Bosch-Gruppe gehört, trotz mehrfacher Hinweise der DUH Entsorger von Kühlgeräten sich selbst kontrollieren, anstatt diese in die Klimaschutzpflicht zu nehmen. Statt neutraler und extern beauftragter Prüfer sowie offengelegter Untersuchungsberichte über Entsorgungspraktiken mauert Bosch und hält nach wie vor an der wenig glaubwürdigen Selbstkontrolle beauftragter Kühlgeräterecycler fest. Auditberichte zur Einhaltung von Entsorgungsstandards werden nicht öffentlich gemacht.



"Die Ankündigung von Bosch Geschäftsführer Volkmar Denner zur Klimaneutralität ist nicht mehr als ein Marketing-Gag, wenn das Unternehmen es weiterhin zulässt, dass unnötigerweise besonders klimaschädliche FCKW-Gase in die Atmosphäre gelangen, weil beim Kühlgeräterecycling geschlampt wird. Bosch macht es sich viel zu einfach, indem das Unternehmen beauftragten Recyclingunternehmen Mindeststandards für die FCKW-Rückgewinnung vorgibt, doch deren zweifelsfreie und nachvollziehbare Einhaltung nicht gewährleistet. Deshalb ist es nicht nachvollziehbar, dass Recyclingunternehmen auch weiterhin ihre eigenen Prüfer aussuchen können. Wir haben Bosch mehrfach auf das Problem aufmerksam gemacht, jetzt muss Volkmar Denner endlich handeln und die Recycler wirksam kontrollieren", kritisiert die Stellvertretende Bundesgeschäftsführerin der DUH, Barbara Metz.



Die DUH fordert von Bosch und den anderen Kühlgeräteherstellern bei der Geräteentsorgung die vorbildlichen europäischen Entsorgungsstandards EN 50625-2-3 und CLC/TS 50625-3-4 vorzugeben und deren Umsetzung durch beauftragte Recycler wirksam zu kontrollieren. Hierfür müssen die Prüfer neutral ausgewählt und die Auditberichte veröffentlicht werden, damit unplausible Prüfergebnisse entdeckt werden können. Zudem sollte ein Prüfer nicht mehr als zwei Jahre hintereinander die gleiche Anlage überprüfen.



Aktuell stößt der Automobilzulieferer und Haushaltsgerätehersteller Bosch etwa 3,3 Millionen Tonnen CO2 pro Jahr aus. Bei der Reduzierung der Klimagasemissionen stehen für den Konzern bisher Kompensationsmaßnahmen, Ökostrom und Energieeffizienz im Vordergrund. Aus Sicht der DUH sollte Bosch jedoch nicht nur bei der Herstellung von Produkten auf Klimaneutralität achten, sondern auch bei der Entsorgung und Behandlung von Altgeräten unnötige Klimagasemissionen vermeiden. Gesetzlich ist Bosch dazu verpflichtet entsprechend seines Marktanteils bei kommunalen Wertstoffhöfen abgegebene ausgediente Kühlgeräte zu entsorgen.



"Bosch und andere Kühlgerätehersteller wie etwa Miele, Liebherr, Bauknecht oder Electrolux dürfen nicht länger hinnehmen, dass ausgediente Kühlschränke unsachgemäß entsorgt werden, nur um ein paar Euro mehr Gewinn zu machen. Die aktuelle Praxis der Selbstkontrolle der Recycler führt zu massiven Klimagasemissionen. Bestätigt ein Prüfer der Recyclinganlage nicht, dass diese die Mindeststandards einhält, beauftragt das Entsorgungsunternehmen einfach einen anderen Prüfer, damit die Ergebnisse stimmen ohne dass die Anlage technisch nachgebessert wurde", sagt Thomas Fischer, Leiter des Bereichs Kreislaufwirtschaft bei der DUH.



Viele ältere Kühlgeräte enthalten noch immer FCKW, obwohl diese wegen ihrer Schädlichkeit für die Ozonschicht und das Klima schon lange verboten sind. Die im Kühlmittel und der Isolierung enthaltenen FCKW eines Kühlschranks besitzen ein Treibhauspotential von 2,8 Tonnen CO2 und dürfen deshalb auf keinen Fall in die Atmosphäre gelangen. Insgesamt haben die etwa 3 Millionen Kühlgeräte, die jedes Jahr in Deutschland ausgemustert werden, ein Treibhauspotenzial von bis zu einer Million Tonnen CO2. Nach dem gesetzlich vorgegebenen Stand der Technik müssen aus alten Kühlgeräten mindestens 90 Prozent der enthaltenen Treibhausgase entnommen werden. Tatsächlich sind es in deutschen Recyclinganlagen aber deutlich weniger, da viele Anlagen FCKW aus der Isolierung der Kühlgeräte nur unzureichend zurückgewinnen und bei der Mengenermittlung fälschlich Wasser als FCKW werten.



