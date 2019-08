Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Commerzbank von 8 auf 6,40 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Nach gemischten Quartalszahlen und der Aussage des Managements, dass das aktuelle Gewinnziel deutlich ambitionierter werde, rechne er mit sinkenden Marktschätzungen, schrieb Analyst Adam Barrass in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Seine eigenen Erwartungen an den Gewinn je Aktie kürzte der Experte bereits um 12 bis 22 Prozent./tih/jha/ Veröffentlichung der Original-Studie: 08.08.2019 / 05:20 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0009 2019-08-08/08:34

ISIN: DE000CBK1001