Luckin Coffee - Kaffeehauskette made in China!

Symbol:ISIN: US54951L1098Luckin Coffee ist das chinesische Pendant zu Starbucks (SBX) und etabliert im Reich der Mitte ein ähnliches Konzept. Das seit 17.05. diesen Jahres an der Nasdaq gelistete Unternehmen wurde erst 2017 in Xiamen gegründet, betreibt aber bereits 2.370 Läden verteilt über China. Mit einem Sortiment bestehend aus Kaffee, Kakao und anderen Mischgetränken sowie vorbereiteten kleinen Mahlzeiten bedient Luckin ein ähnliches Klientel wie Starbucks, was zu einem harten Konkurrenzkampf mit Gutscheinen und Vergünstigungen zwischen den Beiden führte. Charttechnisch korrigierte die Aktie seit dem neuen Hoch vom 29.07. bei 27,12 USD zurück bis zum EMA 20 und der horizontalen Unterstützung zwischen 22,30 USD und 21,80 USD. Hier traten gestern massiv Käufer auf und stellten durch die hohe Nachfrage einen deutlichen grünen Umkehrstab zum Handelsende hin.In dieser Story ist noch ordentlich Fantasie drinn, was offenbar auch Anleger so sehen. Die starke Umkehrkerze auf Tagesbasis vom Vortag zeigt noch bestehendes Kaufinteresse der Anleger und Luckin Coffee will nach wie vor aggressiv expandieren. Macht der Konzern in diesem Tempo weiter und kann bald den Sprung in die Profitabilität schaffen, sind deutlich höherere Kurse möglich.Ein erster Einstieg ergibt sich über dem Tageshoch des grünen Hammers vom Vortag bei 23,21 USD mit einem möglichen Stopp Loss unter dem Umkehrstab im Bereich von 21,70 USD. Ein erstes potentielles Kursziel stellt das bisherige Allzeithoch von 27,12 USD dar, was in etwa einem Chance-Risiko-Verhältnis von 2,5:1 entspräche. Nicht außer Acht lassen dürfen Anleger den Gesamtmarkt, sollte dieser wieder Schwäche zeigen könnte es auch Luckin Coffee schwer bekommen.Autor: Hubert Strasser besitzt aktuell keine Positionen in LK