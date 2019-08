Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die bereits für den Vortag erwartete, technische Erholungsbewegung des DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) wurde gestern in Teilen vollzogen, so die Analysten der Helaba. In der Spitze sei dabei die Struktur-Marke von 11.721 Zählern leicht überwunden worden. Diese im Vergleich mit den vorausgegangenen Kursverlusten recht moderarte Aufwärtsbewegung zeige, wie angespannt das Sentiment der Marktteilnehmer sei. ...

