Von Pietro Lombardi

BARCELONA (Dow Jones)--Die spanische Bank Bilbao Vizcaya Argentaria SA (BBVA) verkauft ihre Tochter in Paraguay für rund 270 Millionen US-Dollar an die kolumbianische Grupo Financiero Gilinski. Der Verkauf von BBVA Paraguay werde voraussichtlich zu einem Kapitalgewinn von 20 Millionen Euro führen und die Kernkapitalquote der BBVA um 5 Basispunkte erhöhen, sagte die spanische Bank am Mittwochabend mit.

Die Transaktion wird voraussichtlich im vierten Quartal abgeschlossen. "BBVA bekräftigt ihr Engagement für Lateinamerika und wird weiterhin in der Region investieren, die zu den strategischen Wachstumsfeldern des Konzerns gehört", teilte die Bank weiter mit.

August 08, 2019

