Der Handelsstreit mit den USA belastet den China-Handel weniger stark als gedacht. Das pusht viele Aktienkurse wieder nach oben. In Deutschland legen drei DAX-Konzerne und diverse Nebenwerte Quartalszahlen vor. Manche von ihnen enttäuschen. Die Stabilisierung am deutschen Aktienmarkt setzt sich am Donnerstag-Morgen fort. Nach dem Ausverkauf an den Börsen vom Monatsanfang stehen die Signale wie schon am Vortag auf Erholung. Grund für die erwarteten Kursgewinne sind überraschend gute Zahlen vom Außenhandel ...

Den vollständigen Artikel lesen ...