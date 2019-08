Wirecard hat am Mittwoch gute Zahlen für das erste Halbjahr gemeldet und die Prognosen erneut leicht angehoben. Die meisten Analysten haben daraufhin ihre positiven Einschätzungen für die Wirecard-Aktie bestätigt. Ein Experte hat nun sogar seine Verkaufsempfehlung gestrichen. Der Zahlungsdienstleister habe umsatz- und ergebnisseitig das üblich deutliche Wachstum gezeigt und überwiegend etwas besser abgeschnitten als von ihm erwartet, so Analyst Markus Jost vom Analysehaus Independent Research in ...

