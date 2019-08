Paris (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) sollte sich gestern bei 11.650 Punkten festfahren und anschließend neue Tiefs ausbilden, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht. Das habe nicht zugetroffen. Der Index sei nur kurz an besagtem Widerstand abgeprallt, habe diesen aber in der Folge überwunden und die Aufwärtsbewegung erst am Vortageshoch bei 11.748 Punkten gestoppt. ...

