Empower Clinics erhält Hanfverarbeitungslizenz vom Landwirtschaftsministerium des US-Bundesstaates Oregon und stellt Antrag für Nahrungsmittelbetrieb zur Herstellung von Esswaren

VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA: 8. August 2019 - EMPOWER CLINICS INC. (CSE: CBDT) (Frankfurt 8EC) (OTC: EPWCF) ("Empower" oder das "Unternehmen"), ein vertikal integriertes und wachstumsorientiertes CBD-Biowissenschaftsunternehmen und ein in mehreren US-Bundesstaaten tätiger Betreiber von medizinischen Kur- und Wellnesskliniken gibt bekannt, dass ihre im US-Bundesstaat Oregon ansässige Tochtergesellschaft, Empower Healthcare Corp., vom Oregon Department of Agriculture (ODA, Landwirtschaftsministerium) die Hanfverarbeitungslizenz unter der Lizenznummer AG-R1062748IHH erhalten hat. Gemäß dieser Lizenz kann das Unternehmen jetzt mit dem Ausbau und dem Betrieb der neuen 5.000 Quadratfuß großen Extraktionsanlage in Sandy, Oregon, beginnen.

Das Unternehmen hat auch das Antragsverfahren beim Oregon Department of Agriculture für die Genehmigung des Plans zur Einrichtung eines Nahrungsmittelbetriebs eingeleitet. Diese Genehmigung wird es dem Unternehmen ermöglichen, eine breite Palette von essbaren Produkten in der neuen Einrichtung oder an einem benachbarten Standort herzustellen. Beliebte essbare CBD-Produkte können Fruchtgummis, Drinks und Getränke, Schokolade, Vorratsartikel wie z. B. Erdnussbutter sowie Honig und Backwaren sein.

"Das ODA stellt hohe Anforderungen für die Erteilung einer Hanfverarbeitungslizenz und/oder eine Zulassung für einen Nahrungsmittelbetrieb. Damit wird gewährleistet, dass die Extraktionsbetreiber und CBD-Produkthersteller nach höchsten Standards arbeiten", sagte Steven McAuley, Chairman und CEO von Empowers. "Die Vergabe der Hanfverarbeitungslizenz ist ein wichtiger Meilenstein für unser Unternehmen, während wir unser Wachstum und die vertikale Integration fortsetzen."

Basierend auf der Lizenzvergabe durch das ODA kann das Unternehmen jetzt mit der Unterstützung des Teams von Pathangay Architects (www.pathangayarchitects.com) zur nächsten Phase des Anlagenentwurfs und der Beantragung von Baugenehmigungen übergehen. Vorläufige Sicherheitssysteme und IT-Netzwerke wurden installiert und das Unternehmen erwartet, dass die Entwürfe der Architekturzeichnungen im dritten Quartal 2019 fertiggestellt und erste Bestellungen für Extraktionsgeräte aufgegeben werden.

Über Empower

Empower ein vertikal integriertes und wachstumsorientiertes CBD-Biowissenschaftsunternehmen und ein in mehreren US-Bundesstaaten tätiger Betreiber von medizinischen Kur- und Wellnesskliniken. Das Unternehmen betreibt die Sun Valley Gesundheitskliniken, www.sunvalleyhealth.com, an neun Betriebsstandorten und für Franchisenehmer in den USA. Als CBD-Produkthersteller unter der Marke Solievo vertreibt das Unternehmen seine Produkte über Kliniken, online und über Einzelhandelspartner. Zurzeit werden in der neuen Extraktionsanlage des Unternehmens in Oregon Extraktionsverfahren entwickelt.

Im Namen des Board of Directors
Steven McAuley
Chief Executive Officer

Kontakte:
Investoren:
Steve Low
Boom Capital Markets
steve@boomcapitalmarkets.com
Tel.: 647-620-5101

Steven McAuley
CEO
s.mcauley@empowerclinics.com
Tel.: 604-789-2146

Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.