Die spanische Industrieproduktion ist im Juni nicht so stark gefallen wie erwartet. Sie sei bereinigt um 0,2 Prozent im Vergleich zum Vormonat gesunken, teilte das Statistikamts INE am Donnerstag in Madrid mit. Analysten hatten im Schnitt mit einem Rückgang um 1,0 Prozent gerechnet. Im April und Mai hatte die Produktion noch zugelegt.

Im Jahresvergleich wurden die Markterwartungen merklich übertroffen. Hier stieg die Produktion um 1,8 Prozent. Analysten hatten lediglich einen Anstieg um 1,1 Prozent prognostiziert./jsl/bgf/jha/

AXC0117 2019-08-08/09:24