Apple hat es in der Zahlenkonferenz zu den Q3-Zahlen schon angekündigt: China erholt sich. Dass die Erholung im Q4 weitergehen könnte, beobachtet nun Morgan Stanley. Kann sich jetzt auch die Aktie erholen?Morgan Stanley bestätigt in einer Studie vom Mittwoch das Kursziel von Apple. Die Analysten trauen der Aktie Kurse von 247 Dollar zu und haben ein "Overweight"-Rating. Als einen wichtigen treibenden Faktor für steigende Kurse sieht Analystin Katy Huberty das wiederkehrende Umsatzwachstum in China ...

