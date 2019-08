Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Adidas nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 268 Euro belassen. Die Quartalszahlen seien insgesamt im Rahmen ihrer Erwartungen ausgefallen und die Bruttomarge habe sogar darüber gelegen, schrieb Analystin Julie Zhuang in einer am Donnerstag vorliegenden Schnelleinschätzung. Angesichts der hoch gesteckten Konsensschätzungen für 2019 könnte der lediglich bestätigte Ausblick für die Anleger aber eine Enttäuschung darstellen./mf/zb Veröffentlichung der Original-Studie: 08.08.2019 / 05:55 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.08.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: DE000A1EWWW0