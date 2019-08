Die britische Investmentbank Barclays hat Ahold Delhaize nach Halbjahreszahlen auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 21 Euro belassen. Der freie Barmittelzufluss des Handelskonzerns sei gegenüber dem Vorjahr um 700 Millionen Euro zurückgegangen, schrieb Analyst James Anstead in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dies sei schwer zu ignorieren, da die Barmittelgenerierung das vielleicht größte Pfund sei, mit dem das Unternehmen wuchern könne. Weitere Streiks bei Mitarbeitern in den USA seien zwar nicht zu erwarten, doch die Verhandlungen dürften hart werden./gl/kro Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2019 / 17:15 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2019 / 17:19 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: NL0011794037