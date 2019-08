Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Die HOCHDORF Holding AG (ISIN CH0024666528/ WKN A0MYT7) hat eine Ad hoc-Mitteilung veröffentlicht:Im Zuge ihrer Fokussierung hat die HOCHDORF Holding AG, wie am 8. Juli 2019 angekündigt, ihre 90%-Beteiligung an der HOCHDORF South Africa Ltd an die African Chocolate Café Ltd verkauft. Der Verkauf erfolgt rückwirkend per 30.06.2019. Die Transaktionsdetails werden im Halbjahresbericht vom 20. August 2019 veröffentlicht. (Ad hoc vom 07.08.2019) (08.08.2019/alc/n/a) ...

