Gablitz (www.anleihencheck.de) - Die Experten vom "ZertifikateReport" stellen in ihrer aktuellen Ausgabe eine Aktienanleihe (ISIN DE000HZ0QGG1/ WKN HZ0QGG) der HypoVereinsbank auf die Aktie von Siemens Healthineers (ISIN DE000SHL1006/ WKN SHL100) vor.Mit einer Erstnotiz von 29,10 Euro habe der Medizintechnikkonzern Siemens Healthineers vor knapp anderthalb Jahren an der Börse debütiert (16.03.2018, Ausgabepreis 28 Euro) - wer von der ersten Stunde an dabei gewesen sei, freue sich beim aktuellen Kurs von 37 Euro über einen satten Zuwachs von mehr als 30 Prozent. Auf aktuellem Niveau würden die meisten Analysten den Titel als "neutral" einstufen - die Bandbreite der 12-Monats-Kursziele reiche im Juli von 33 bis 42 Euro. Wer von der Volatilität des MDAX-Werts profitieren wolle, könnte sich mit Discountern oder Aktienanleihen entsprechend positionieren. ...

