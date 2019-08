JT Energy Systems übernimmt das ehemalige Solarworld-Werk in Freiberg nahe Dresden. Das Anfang 2019 von Jungheinrich und der Triathlon Holding gegründete Unternehmen will hier "das größte europäische Produktionszentrum für Batterien und Ladesysteme in der Intralogistik" schaffen. In Freiberg sollen die Batteriesysteme und Ladegeräte montiert werden, die dann etwa in E-Gabelstaplern oder elektrischen ...

